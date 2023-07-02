На Херсонщине во время полевых работ на российской взрывчатке подорвался мужчина

В селе Посад-Покровское Херсонской области, которое было в эпицентре боевых действий в начале полномасштабного вторжения России в Украину, подорвался мужчина. Он тракторист, который работал в поле.

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Гражданский получил ряд ранений и контузию, но отказался от лечения в больнице. Об этом инциденте в воскресенье, 2 июля, сообщила на своем Telegram-канале Херсонская ОГА (ОВА).

Тракторист подорвался на российской взрывчатке во время полевых работ. Пресс-служба заявила, что сдетонировал взрывоопасный предмет, но не уточнила, что именно это было.

Пострадавший, которому 48 лет, получил контузию, ранение лица, грудной клетки и рук. На место взрыва оперативно прибыли врачи и оказали первую медицинскую помощь. "От госпитализации он отказался", – написали в областной военной администрации.

В ведомстве напомнили, что на Херсонщине крайне высокая минная опасность.

"Еще рано посещать территории, где не работали саперы. Прежде всего речь идет о полях, грунтовых дорогах, лесополосах, побережьях водоемов и тому подобное", – подчеркнули в ОВА.

В ГСЧС ранее рассказывали, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета:

1. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительному предмету. Ни рукой, ни ногой, ни другим предметом. Нельзя его перемещать, поднимать и прочее. Нельзя трогать также заброшенную технику.

2. Отойдите на безопасное расстояние (не менее 100 метров).

3. Обозначьте место, где находится подозрительный предмет. Для этого подойдут палки, одежда, камни (которые нужно разместить на расстоянии от потенциальной мины).

4. Предупредите других людей, которые могут находится рядом. Отведите их и отойдите сами на безопасное расстояние.

5. Проинформируйте о находке по номеру ГСЧС 101 или полиции 102.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на средину июня на территории Киевской области саперы обезвредили уже 210 тысяч взрывоопасных предметов. Специалисты обследовали 4690 объектов и около 2400 км дорог, 172 км железнодорожных путей, 1504 км линий электропередач.

– В селе Дмитровка в Киевской области местная жительница, сажая помидоры, нашла в огороде боеприпасы оккупантов. Кроме того, неподалеку нашелся российский автомат.

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