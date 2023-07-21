Войска РФ пытаются атаковать на пяти направлениях: ВСУ отразили 33 атаки врага – Генштаб

Российская армия сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 33 боевых столкновения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 21 июля по состоянию на 18:00 пятьсот двенадцатых суток полномасштабного вторжения России в Украину.

Отмечается, что в течение суток россияне нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и З0у-3.

Кроме того, армия РФ нанесла 12 авиационных ударов и совершила 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Гончаровское Черниговской области; Стукаловка, Беловоды, Степное, Морозова Долина Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Волчанск Харьковской области.

В Купянском направлении украинские воины держат оборону. Артиллерийские и минометные обстрелы со стороны РФ претерпели Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Купянск и Новоосиново Харьковской области.

В Лиманском направлении россияне вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Серебрянского леса, Спорного и Дибровы Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем русской артиллерии украинские защитники успешно отразили атаки России в районе Григоровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Константиновка, Марково, Ивановское, Дружба, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

Россияне нанесли авиационные удары в районе Авдеевки. В то же время произвели артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Армия РФ совершила обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Нескучное, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Берислав, Львов, Антоновка Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям РФ, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Силы обороны нашей страны получили десять танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары и снаряды.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс уже производит средства защиты портов. Однако это не гарантирует 100% защиты от атак России.

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