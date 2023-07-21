Танки Leopard 1А5, боеприпасы и радары: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Германия сообщила о передаче Украине новой военной техники. Силы обороны нашей страны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки.

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Список военной помощи ВСУ, опубликованный на сайте федерального правительства Германии, обновился 21 июля. Украина получила от ФРГ:

– 10 танков Leopard 1А5;

– 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронемашин Marder и Dachs;

– 1035 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 2064 дымовых боеприпасов;

– мостовую систему и 12 прицепов;

– 4 машины для охраны границы;

– 10 радиолокационных станций SurveilSPIRE;

– 16 грузовиков Zetros;

– 100 000 аптечек.

Как писал OBOZREVATEL:

– 14 июля канцлер Олаф Шольц заявил, что к 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. По его словам, ФРГ будет оказывать "самую большую поддержку, в том числе в военном отношении", среди партнеров Украины после США.

– Ранее в Минобороны Германии заявили, что в Украине нет немецкого оружия, там есть только украинское оружие немецкого происхождения.

– По данным проведенного в ФРГ соцопроса, 42% немецких граждан поддерживают членство Украины в НАТО после окончания российской агрессии, а 13% – немедленное членство Киева в Альянсе. Против вступления Украины в НАТО высказались 29% респондентов.

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