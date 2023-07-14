Германия поставит Украине оружия на €17 млрд в течение 5 лет: Шольц рассказал подробности

К 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. Это означает, что ФРГ будет оказывать "самую большую поддержку, в том числе в военном отношении" среди партнеров Украины после Соединенных Штатов.

Видео дня

Такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 14 июля.

"Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", – сказал Шольц.

Он отметил, что агрессивная война России "продолжает влиять на наши жизни и очень сильно волновать всех нас".

По словам канцлера, после США Германия является страной, оказывающей наибольшую поддержку Украине – в частности, в военном плане.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро. В него войдут две установки Patriot, 40 машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5, 5 ремонтных машин Bergepanzer 2 и 20 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В июне Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Кроме того, Берлин заявлял, что планирует предоставить Киеву около 64 ракет для систем ПВО Patriot.

– Ранее в министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия поставит Украине 15 самоходных артиллерийских установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года. Также для усиления противовоздушной обороны в этом году Киеву должны поступить дополнительные две системы IRIS-T SLM, а в следующем году еще четыре.

Также в Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!