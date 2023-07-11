Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 600 млн евро: войдут две пусковые установки ЗРК Patriot

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере 600 миллионов евро. В него войдут две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

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Объявлена новая помощь будет на саммите НАТО, который сегодня стартовал в Вильнюсе. Об этом сообщает издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

"Федеральное правительство подготовило очередной пакет военной помощи для Украины. Планируется поставить зенитно-ракетные системы ПВО, БМП, боеприпасы и беспилотники", – говорится в сообщении.

В пакет войдут две пусковые установки ЗРК Patriot, 25 танков Leopard, 20 000 артиллерийских снарядов, 20 БМП Marder и 20 тысяч артиллерийских снарядов и другое вооружение.

По данным Spiegel, общая стоимость пакета военной помощи составит 600 миллионов евро.

Стоит отметить, что начавшийся сегодня саммит НАТО в Вильнюсе, 11 июля, уже дает свои первые "плоды". Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вильнюсе стартовал саммит НАТО.

В первый день главного события НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита в Вильнюсе, и пообещал Украине "серьезное сообщение".