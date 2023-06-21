Тягачи, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли тягачи для танков и артиллерийские боеприпасы.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии. Среди оружия – два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним, тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 6 автомобилей для патрулирования границы, а также 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы Vulcano (количество не указано).

Кроме того, Берлин планирует предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. Количество также не указано.

Напомним, на днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин передаст Украине 64 дополнительные ракеты для Patriot. Киев получит их "немедленно", чтобы защититься от российских атак с неба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 июня анонсировал новый мощный пакет помощи Украине. Он заверил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько будет нужно.

– В Германии пообещали нарастить поставки танков Leopard 1 украинской армии. До конца года ВСУ получат более сотни боевых машин.