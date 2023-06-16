Германия предоставит Украине ракеты для Patriot: Писториус выступил с заявлением

В Германии объявили о передаче новой партии ракет для систем Patriot в Украине. Передать планируют 64 ракеты.

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Об этом в ходе встречи министров обороны стран-членов НАТО заявил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус. По его словам, ракеты для Patriot Киев получит "немедленно", сообщает немецкий телеканал N-TV.

"Германия "немедленно" предоставляет Украине еще 64 управляемые ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус во второй день встречи глав ведомств НАТО в Брюсселе", – сообщает СМИ.

Писториус подчеркнул, что на данном этапе войны в Украине особенно важно помочь нашей стране защититься от российских атак с неба.

"Этоочень важный признак постоянной поддержки успешных усилий Вооруженных сил Украины по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны", – сказал он.

Напомним, ранее в Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 Украине. По словам Писториуса, Киев получит свыше сотни боевых машин. Планируется, что поставки будут совершены до конца текущего года.

"Мы не сможем заменить каждый вышедший из строя танк, но с июля будем наращивать поставки Leopard 1 A5", – убеждает Писториус.