Сколько немцев поддерживают вступление Украины в НАТО: результаты опроса

Более половины граждан Германии выражают поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе. В частности, более 10% поддерживают вступление Украины в НАТО даже при продолжении боевых действий.

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Об этом говорится в опросе YouGov, заказанном информагентством DPA. Согласно опросу, 42% немецких граждан поддерживают членство Украины в НАТО по окончании российской агрессии, в то время как 13% поддерживают немедленное членство Киева в альянсе.

В то же время, 29% респондентов выступают против присоединения Украины к альянсу.

Большинство немцев (58%) выразило поддержку немедленных переговоров между Украиной и Россией с целью прекращения войны. Против такого сценария выступают 26% опрошенных, а еще 16% затруднились с ответом.

Отметим, что саммит Североатлантического альянса должен пройти в Вильнюсе 11-12 июля, в ходе которого будет обсуждаться, в частности, перспектива членства Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предварительно сообщал, что на этом саммите лидеры альянса примут пакет мер по Украине, включая три основных элемента. Однако он не раскрыл содержание будущего решения о членстве Украины в НАТО.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ продвигаются очень четко. Он отметил, что украинское контрнаступление спланировано четко и правильно.

Ранее также сообщалось, что Украина получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5. Они поступят в нашу страну в ближайшие недели в рамках военной помощи. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус и анонсировал поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Iris-T.

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