Украина в скором времени получит от Германии и Дании десятки 'Леопардов': Писториус раскрыл детали

Украина получит от Германии и Дании десятки боевых танков Leopard 1A5 Они поступят в нашу страну в ближайшие недели в рамках военной помощи.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью польской газете Rzeczpospolita. Он также анонсировал поставку Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Iris-T.

"В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией. Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере EUR2,7 млрд, который предусматривает дополнительные срочно необходимые вооружения, такие как новые системы ПВО Iris -T SLM", – сказал Писториус.

Он отметил, что Германия оказывает Украине вторую по величине в мире и крупнейшую в Европе военную помощь, финансовую помощь в рамках ЕС, а также занимается обучением украинских военнослужащих.

Борис Писториус подчеркнул: главное – чтобы Украина победила. Поэтому Германия будет поддерживать ее сколько будет нужно. А условия мира должны определять сами украинцы.

"Главное, чтобы Украина победила! Условия прекращения захватнической войны, что противоречит международному праву, могут определить только украинцы. Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо для защиты от грубого нападения со стороны России. С этой целью мы предоставляем вторую по величине военную помощь в мире после США и самую большую военную помощь в Европе, которая включает, среди прочего, системы ПВО, танки, артиллерийская техника, логистика, ремонт и т.д.", – сказал министр обороны Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Писториус анонсировал, что Германия отправит украинской армии дополнительные танки. По его словам, речь идет более чем о ста Leopard 1.

Швейцария отклонила запрос на продажу почти 100 танков Leopard 1 в Украине. В Федеральном совете объяснили, что это противоречит действующему законодательству, приоритетом которого является политика нейтралитета страны и ее надежность в качестве конституционного государства.

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