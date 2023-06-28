Швейцария отклонила запрос на продажу почти 100 танков Leopard 1 Украине: названа причина

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для использования в Украине. Там объяснили, что это противоречит действующему законодательству, приоритетом которого является политика нейтралитета страны и ее надежности как конституционного государства.

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Об этом идет речь на сайте Федерального совета Швейцарии. В сообщении подчеркнули, что продажа указанных танков, в частности, противоречила бы Закону о военных материалах и повлекла бы за собой корректировку политики нейтралитета.

Заявку на продажу бывших в употреблении основных боевых танков, которые не были готовы к использованию, 27 апреля 2023 года подала швейцарская компания RUAG AG. Хранящиеся в Италии бронемашины должны были быть отремонтированы в Германии, а затем реэкспортированы в Украину.

Напомним: ранее сообщалось, что швейцарский парламент проголосовал против поправки к закону, которая позволила бы третьим странам передавать Украине произведенное в Швейцарии вооружение. Но дискуссии в этом вопросе продолжились.

Совет кантонов в Швейцарии рассматривал возможность разрешить передавать закупаемые в стране военные материалы другим странам при определенных условиях. В частности, условием является то, что страна назначения не должна участвовать в военном конфликте.

Таким образом, в связи с нападением России на нашу страну и полномасштабной войной экспорт военных материалов другими странами в Украину будет невозможен. К примеру, Германия хотела передать Украине швейцарские боеприпасы для зенитного танка Gepard.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Швейцария сделала первый шаг к перепродаже Германии танков Leopard 2. Правительство страны поддержало вывод из эксплуатации 25 таких боевых машин с целью их дальнейшей продажи Берлину;

– в Швейцарии не исключают возможности использования активов Центробанка РФ на территории государства для послевоенного восстановления Украины. Речь идет о сумме порядка 8,3 млрд долларов.

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