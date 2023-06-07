Швейцария может разрешить реэкспорт оружия, но есть нюансы: подробности важной для Украины поправки в законе

Совет кантонов в Швейцарии хочет разрешить передавать закупаемые в стране военные материалы другим странам при определенных условиях. В частности, условием является то, что страна назначения не должна участвовать в военном конфликте.

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Об этом сообщает издание Nau. Соответствующее решение Совет кантонов Швейцарии одобрил 22 голосами против 17 и 4 воздержавшихся. Срок действия деклараций о запрете на реэкспорт для страны должен быть ограничен пятью годами.

Условие предусматривает, что страна, в которую реэкспортируются военные материалы, не участвует в конфликте. И что права человека серьезно не нарушаются или кто-то использует свое право на самозащиту.

Таким образом, в связи с нападением России на нашу страну и полномасштабной войной экспорт военных материалов другими странами в Украину будет невозможен. К примеру, Германия хотела передать Украине швейцарские боеприпасы для зенитного танка Gepard.

Теперь инициатива в этом вопросе возвращается к Комиссии по политике безопасности Национального совета. В феврале она рекомендовала отказать.

Ранее сообщалось, что Швейцарский парламент проголосовал против поправки к закону, которая позволила бы третьим странам передавать Украине произведенное в Швейцарии вооружение.

Напомним, что Швейцария не исключает возможности использования денег Центробанка для восстановления Украины. Речь идет о сумме около 8,3 млрд долларов.