Данилов заявил, что украинский ВПК уже производит средства для защиты портов от атак РФ, но есть нюанс

Украинский военно-промышленный комплекс уже производит средства, позволяющие усилить защиту портовой инфраструктуры. Однако это не гарантирует 100% защиты от атак России.

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Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры – ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем... И уже есть понимание относительно систем защиты", – рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что в ближайшее время защита портовой инфраструктуры будет усилена. Однако, по словам секретаря СНБО, это не гарантирует защиту "на сто процентов" от атак России.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрамы" они ударили по агропредприятию в регионе - там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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