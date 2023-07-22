Уничтожены нефтебаза и склады БК оккупантов: в СтратКоме ВСУ официально подтвердили прилеты в Крыму

Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района 22 июля.

Видео дня

Поражение официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Там также показали, как детонируют боеприпасы на пораженном складе захватчиков.

"Силы обороны уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым). Слава Вооруженным силам Украины!" – отмечено в сообщении.

Там также разместили видео с последствиями прилетов по нефтебазе и складам. На кадрах хорошо слышна мощная детонация боеприпасов на пораженном складе БК и видно, как российские оккупанты на военных грузовиках бегут подальше от взрывов.

Напомним, утром 22 июля во временно оккупированном Крыму заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты", которая якобы не привела ни к разрушениям, ни к пострадавшим.

Однако официальным заявлениям оккупантов противоречили свидетельства очевидцев и снятые крымчанами видео с мощными пожарами и звуками взрывов на местах прилетов. Детонацию, уверяют подписчики паблика "Крымский ветер", слышно даже в соседних районах, Джанкойском и Нижнегорском. А один из крымчан заявил, что канонада якобы доносится даже до расположенной в 180 км от Октябрьского Керчи.

Российские пропагандисты при этом начали распространять информацию о том, что атака на склады в Крыму была произведена с помощью британских ракет Storm Shadow.

Впоследствии выяснилось, что возле поселка Октябрьское Красногвардейского района, ставшего эпицентром "бавовны", расположен один из крупнейших аэродромов Черноморского флота РФ, где захватчики разместили огромный склад БК. Также поражена крупная нефтебаза в том же районе.

Впоследствии поражение состава подтвердил крымский "гауляйтер" Сергей Аксенов, рассказавший о начале эвакуации населения в радиусе 5 км от авиабазы, хотя он и продолжал уверять, что "разрушений и пострадавших нет".

Кроме того, захватчики вынуждены были остановить работу железной дороги на полуострове.