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Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
2,2 т.
Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

Во временно оккупированном Крыму утро субботы, 22 июля, началось с "бавовны" в Красногвардейском районе. Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское, а оккупационные власти заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты".

Видео дня

Именно в этом районе расположена одна из крупнейших российских авиабаз в оккупированном Крыму, на ней, по словам очевидцев, были слышны взрывы. Об этом пишут местные паблики, а также некоторые журналисты.

В районе поселка Октябрьское Красногвардейского района в Крыму утром 22 июля прогремели взрывы. Рядом, в селе Новоивановка, еще со времен СССР находится одна из крупнейших авиабаз Черноморского флота России. Сейчас россияне могли разместить там большой склад боеприпасов.

Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

Местные жители утверждают, что и на аэродроме, и на расположенной неподалеку нефтебазе были слышны взрывы. Они отчетливо видны и на видео, которые стали появляться в сети. Они зафиксировали мощную детонацию и то, как российские оккупанты убегают от авиабазы на военных грузовиках.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке дронов на "инфраструктурные объекты", а его "советник" Олег Крючков устроил истерику из-за того, что последствия "бавовны" люди сняли на видео. Он требует у крымчан не снимать и не публиковать последствия прилетов и угрожает им силовиками.

Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта
Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

"В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов – работа на врага!" – заявил предатель.

Информацию о поражении российской авиабазы распространил журналист Андрей Цаплиенко.

"Попали по территории одной из крупнейших крымских авиабаз, оккупационные власти пытаются найти и наказать тех, кто снял видео прилетов", – написал он.

О поражениях аэродрома беспилотниками пишут и некоторые российские паблики.

"Похоже, сразу несколько прилетов в Крыму: 1 - Нефтебаза в Октябрьском, Красногвардейский район; 2 - Аэродром и склад с б/у в Новоивановке, северо-западнее Октябрьского. Говорят, была вторичная детонация. Это самый центр Крыма", – добавил российский оппозиционный блогер "Быть или".

Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

"В оккупированном поселке Октябрьское в Крыму, судя по всему, были прилеты по недействующему аэродрому, на котором хранились боеприпасы. Также взрыв и пожар начались у элеватора на местной железнодорожной станции (хотя некоторые говорят о нефтебазе)", – отметил военный эксперт Игаль Левин.

Поражение склада боеприпасов впоследствии подтвердил и "глава Крыма" Аксенов.

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения", – написал он.

Также, по словам гауляйтера, оккупанты остановили движение по Крымской железной дороге, якобы "для минимизации рисков".

Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта
Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму 22 июля разгорелся масштабный пожар.

Также сообщалось, что 21 июля оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром в Крыму и авиабазе в Рязани. Да, на Крымском полуострове, утверждают захватчики, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника. Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО, а третий был ликвидирован средствами РЭБ.

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