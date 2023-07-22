Рядом один из самых крупных аэродромов Черноморского флота РФ: где раздались взрывы в Крыму. Карта

Во временно оккупированном Крыму утро субботы, 22 июля, началось с "бавовны" в Красногвардейском районе. Российские СМИ и местные паблики сообщают о взрывах в районе поселка Октябрьское, а оккупационные власти заявили об "атаке беспилотников на инфраструктурные объекты".

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Именно в этом районе расположена одна из крупнейших российских авиабаз в оккупированном Крыму, на ней, по словам очевидцев, были слышны взрывы. Об этом пишут местные паблики, а также некоторые журналисты.

В районе поселка Октябрьское Красногвардейского района в Крыму утром 22 июля прогремели взрывы. Рядом, в селе Новоивановка, еще со времен СССР находится одна из крупнейших авиабаз Черноморского флота России. Сейчас россияне могли разместить там большой склад боеприпасов.

Местные жители утверждают, что и на аэродроме, и на расположенной неподалеку нефтебазе были слышны взрывы. Они отчетливо видны и на видео, которые стали появляться в сети. Они зафиксировали мощную детонацию и то, как российские оккупанты убегают от авиабазы на военных грузовиках.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил об атаке дронов на "инфраструктурные объекты", а его "советник" Олег Крючков устроил истерику из-за того, что последствия "бавовны" люди сняли на видео. Он требует у крымчан не снимать и не публиковать последствия прилетов и угрожает им силовиками.

"В сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ. Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов – работа на врага!" – заявил предатель.

Информацию о поражении российской авиабазы распространил журналист Андрей Цаплиенко.

"Попали по территории одной из крупнейших крымских авиабаз, оккупационные власти пытаются найти и наказать тех, кто снял видео прилетов", – написал он.

О поражениях аэродрома беспилотниками пишут и некоторые российские паблики.

"Похоже, сразу несколько прилетов в Крыму: 1 - Нефтебаза в Октябрьском, Красногвардейский район; 2 - Аэродром и склад с б/у в Новоивановке, северо-западнее Октябрьского. Говорят, была вторичная детонация. Это самый центр Крыма", – добавил российский оппозиционный блогер "Быть или".

"В оккупированном поселке Октябрьское в Крыму, судя по всему, были прилеты по недействующему аэродрому, на котором хранились боеприпасы. Также взрыв и пожар начались у элеватора на местной железнодорожной станции (хотя некоторые говорят о нефтебазе)", – отметил военный эксперт Игаль Левин.

Поражение склада боеприпасов впоследствии подтвердил и "глава Крыма" Аксенов.

"В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения", – написал он.

Также, по словам гауляйтера, оккупанты остановили движение по Крымской железной дороге, якобы "для минимизации рисков".

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Крыму 22 июля разгорелся масштабный пожар.

Также сообщалось, что 21 июля оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром в Крыму и авиабазе в Рязани. Да, на Крымском полуострове, утверждают захватчики, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника. Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО, а третий был ликвидирован средствами РЭБ.