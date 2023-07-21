Оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром в Крыму и авиабазе в Рязани: в результате взрыва возникла воронка
Российские оккупанты заявили об атаке дронов на аэродром во временно захваченном Крыму. Также взрывы якобы прогремели на авиабазе в Рязани, в результате чего возникла воронка.
Об этом сообщили российские пропагандисты. По их данным, военный аэродром в Крыму якобы пытались атаковать три беспилотника.
Два из них на подлете к аэродрому в Гвардейском якобы сбила система ПВО. Еще один дрон якобы ликвидировали средствами РЭБ.
В результате этого никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
В то же время беспилотник атаковал и авиабазу "Дягилево" в Рязани. В результате взрыва на стоянке самолетов образовалась воронка.
Повреждений и пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.
Напомним, что утром 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.
По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля оккупанты временно закрыли Крымский мост. На незаконной переправе раздавался сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".
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