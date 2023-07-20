Крымский мост закрывали: прозвучал сигнал тревоги. Видео

Вечером в четверг, 20 июля, оккупанты временно закрыли Крымский мост. На незаконной переправе звучал сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".

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Автомобилистов призвали как можно быстрее покинуть Крымский мост. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на оперативный штаб Крыма.

"Работа Керченской переправы временно приостановлена", – писали они. О причинах таких мер ничего не сообщалась.

Позже движение по мосту было возобновлено. Отметим, что переправу перекрывали уже второй раз за текущие сутки. После первого раза некоторые росСМИ писали, что это якобы были учения.

Отметим, что граждане государства-террориста России, несмотря на регулярно "взрывную" ситуацию во временно оккупированном Крыму, едут туда на отдых. Они используют для этого "альтернативные маршруты" через "новые" территории и советуют соотечественникам как можно быстрее проезжать Мариуполь, потому что от увиденного "не по себе".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ.

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