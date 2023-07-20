В оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе военного аэродрома: подробности

В четверг, 20 июля, в районе военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк (ОМШАП) ЧФ РФ.

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На его вооружении стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. О "бавовне" в населенном пункте сообщили крымские Telegram-каналы.

Самолеты с этого аэродрома использовались Россией для атак на Украину, в частности, в бомбардировках ее южных областей.

Напомним: взрывы на военной базе оккупантов в Новофедоровке также прогремели 9 августа 2022 года. Тогда по данным ВСУ, были уничтожены 9 вражеских самолетов. Издание CNN сообщало, что потери ВС России после взрывов в Крыму могут являться наибольшей потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой.

Также тогда был уничтожен состав авиационного вооружения. Кроме того, по данным СМИ, на аэродроме погибли по меньшей мере 60 российских оккупантов, более 100 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы вблизи села Кринички в Кировском районе полуострова. Там произошло попадание в военный полигон, где располагался склад боеприпасов окупантов, по сообщениям очевидцев, началась детонация;

– по состоянию на 20 июля детонация на Старокрымском полигоне в Крыму продолжается. Российские пропагандисты пытаются успокоить местных жителей и заявляют, что ситуация якобы "под контролем". Интересно, что российские захватчики не показывают фотографии и видео с полигона.