В оккупированном Крыму прогремели взрывы: есть прилет по полигону, в Севастополе работала ПВО. Видео

Утром 19 июля во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма раздались взрывы. Там заявили о работе ПВО – над городом якобы пролетели 5 беспилотников, а вблизи села Кринички в Кировском районе полуострова произошло попадание в полигон.

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Там размещался состав боеприпасов оккупантов, по сообщениям очевидцев, началась детонация. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В сообщениях уточнили, что по Старокрымскому полигону пришлось целых три прилета. Взрывы на складе БК слышны даже в Феодосии.

Telegram "Николаевский Ванек" подтвердил "демилитаризацию" склада БК в районе Старого Крыма.

В связи с атакой на полигон, которую гауляйтер Крыма Сергей Аксенов назвал "возникновением пожара", в Крыму перекрыли движение транспорта по трассе "Таврида".

Между тем, в Севастополе сообщили, что видели над городом 5 беспилотников. Они якобы пролетели над жилыми домами со стороны Героев Сталинграда по траектории в сторону Парк Победы. Отмечается, что по тем летевшим не над домами объектам сработало ПВО.

Коллаборант Владимир Рогов подтвердил работу ПВО в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на второй день после "бавовны" на Крымском мосту несколько плит переправы продолжали свисать с опор. Оккупанты уже пригнали на мост спецтехнику и заявили о начале ремонта;

– в России заявили, что в результате атаки, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить;

– в ГУР Минобороны Украины заявили, что ответственным за взрывы на Крымском мосту является лично президент РФ Владимир Путин и сторонники его захватнического режима