'Это приближает победу': в ГУР ответили, кто причастен к взрывам на Крымском мосту. Видео

События, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне, развязанной РФ. Оккупационная власть Кремля, незаконно аннексировавшая полуостров Крым в 2014 году, в ответе за ситуацию с Керченским мостом, которая случилась в понедельник, 17 июля.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, причастным за взрывы на мосту является лично президент РФ Владимир Путин и сторонники его захватнического режима (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. До этого точно причастен р*шистский режим и лично Путин как отдал приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это является следствием этих событий безмолвно", – заявил Юсов.

Керченский мост он назвал незаконным сооружением. Причем, как с точки зрения украинского, так и международного права.

"Сам мост – абсолютно незаконное сооружение, то есть такой огромный МАФ, который является незаконным с точки зрения как украинского права, так и международного. А если мост – незаконный, то и все, что там происходит – этого нет, можно сказать", – заметил он.

Также Юсов подчеркнул, что украинцы узнают многие детали своего освобождения от российских оккупантов. Однако это случится после победы Украины.

"Факт того, что происходит с логистикой оккупантов, – это хорошо, это приближает победу, а причины – почему это произошло – думаю, что их стоит обсуждать немного позже", – сказал представитель ГУР.

Отметим, 17 июля 2023 года после новой "бавовны" на Крымском мосту в море в районе города Ейск (Краснодарский край РФ) упал российский штурмовик Су-25. Интересно, что после первого взрыва на переправе через Керченский пролив (8 октября 2022 года) "демилитаризацию" прошел истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. Он тоже "приземлился" в Ейске 17-го числа (17 октября 2022-го). Детальнее об этом совпадении можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Financial Times назвало повторную удачную атаку по "сакральному" для Путина Крымскому мосту "унизительным ударом по престижу Кремля".

Кремлевский диктатор вечером в понедельник, 17 июля, провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Он пригрозил Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил президент государства-террориста.

По данным нашего издания, атака на важный для логистики оккупантов Крымский мост может быть спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Официально Киев свою причастность к этому не признавал.

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