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"Это приближает победу": в ГУР ответили, кто причастен к взрывам на Крымском мосту. Видео

Ульяна Виноградова
War
2 минуты
564
'Это приближает победу': в ГУР ответили, кто причастен к взрывам на Крымском мосту. Видео

События, которые в последнее время происходят с логистикой российских войск, приближают победу Украины в войне, развязанной РФ. Оккупационная власть Кремля, незаконно аннексировавшая полуостров Крым в 2014 году, в ответе за ситуацию с Керченским мостом, которая случилась в понедельник, 17 июля.

Видео дня

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По его словам, причастным за взрывы на мосту является лично президент РФ Владимир Путин и сторонники его захватнического режима (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. До этого точно причастен р*шистский режим и лично Путин как отдал приказ об аннексии Крыма, о вторжении в Украину. Это является следствием этих событий безмолвно", – заявил Юсов.

"Это приближает победу": в ГУР ответили, кто причастен к взрывам на Крымском мосту. Видео

Керченский мост он назвал незаконным сооружением. Причем, как с точки зрения украинского, так и международного права.

"Сам мост – абсолютно незаконное сооружение, то есть такой огромный МАФ, который является незаконным с точки зрения как украинского права, так и международного. А если мост – незаконный, то и все, что там происходит – этого нет, можно сказать", – заметил он.

Также Юсов подчеркнул, что украинцы узнают многие детали своего освобождения от российских оккупантов. Однако это случится после победы Украины.

"Факт того, что происходит с логистикой оккупантов, – это хорошо, это приближает победу, а причины – почему это произошло – думаю, что их стоит обсуждать немного позже", – сказал представитель ГУР.

Отметим, 17 июля 2023 года после новой "бавовны" на Крымском мосту в море в районе города Ейск (Краснодарский край РФ) упал российский штурмовик Су-25. Интересно, что после первого взрыва на переправе через Керченский пролив (8 октября 2022 года) "демилитаризацию" прошел истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. Он тоже "приземлился" в Ейске 17-го числа (17 октября 2022-го). Детальнее об этом совпадении можно почитать по ссылке.

"Это приближает победу": в ГУР ответили, кто причастен к взрывам на Крымском мосту. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Financial Times назвало повторную удачную атаку по "сакральному" для Путина Крымскому мосту "унизительным ударом по престижу Кремля".

Кремлевский диктатор вечером в понедельник, 17 июля, провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Он пригрозил Украине "ответом". "Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил президент государства-террориста.

По данным нашего издания, атака на важный для логистики оккупантов Крымский мост может быть спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Официально Киев свою причастность к этому не признавал.

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