"Магия Крымского моста": в сети проследили связь между взрывами на переправе и катастрофами российских самолетов

17 июля 2023 года после новой "бавовны" на Крымском мосту в море в районе города Ейск (Краснодарский край РФ) упал российский штурмовик Су-25. Интересно, что после первого взрыва на переправе через Керченский пролив (8 октября 2022 года) "демилитаризацию" прошел истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов. Он тоже "приземлился" в Ейске 17-го числа (17 октября 2022-го).

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На это совпадение обратил внимание защитник Украины Евгений Карась. "Магия моста", – пошутил он в своем Telegram-канале.

Напомним, что первый инцидент на Крымском мосту, незаконно построенном российскими захватчиками, произошел рано утром 8 октября 2022 года.

Пропагандисты утверждали, что на мосту якобы взорвался грузовик, который будто бы был начинен взрывчаткой и двигался из российского Краснодара в сторону оккупированного Крыма. Тогда произошел обвал шоссейного полотна автомобильного моста и сильно пострадал железнодорожный, сгорело семь цистерн грузового поезда.

Через девять дней, вечером 17 октября 2022-го, в российском Ейске Су-34 упал в жилом квартале близ девятиэтажки, Огонь от воспламенившегося авиационного топлива охватил часть дома. Летчики успели катапультироваться, но в результате ЧП погибли 16 жителей города, еще 43 пострадали.

В РФ заявили, что причиной было возгорание одного из двигателей самолета. РосСМИ писали, что в двигатель якобы попали две птицы.

Официальная Москва сообщала, что катастрофа случилась якобы во время учебно-тренировочного полета. После взлета Су-34 пробыл в воздухе меньше трех минут.

Вторая "бавовна" на Керченском мосту произошла рано утром 17 июля 2023 года. Объект получил серьезные повреждения, обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

Страна-агрессор утверждает, что переправу могли поразить с помощью надводных дронов.

В этот же день в Ейский Лиман неподалеку от берега упал российский самолет Су-25. Пилот-оккупант катапультировался, но позже умер в машине скорой помощи.

Точную причину случившегося еще устанавливают. В России утверждают, что этот самолет тоже совершал "тренировочный полет" и упал неподалеку от аэродрома.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июля пропагандистка Ольга Скабеева устроила истерику в эфире своей программы из-за новых повреждений Крымского моста. Одиозная ведущая потребовала Россию отреагировать на "бавовну".

– Издание Financial Times назвало повторную удачную атаку по "сакральному" для президента РФ Владимира Путина Крымскому мосту "унизительным ударом по престижу Кремля".

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