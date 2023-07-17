'Унизительный удар по Кремлю': в Financial Times рассказали о последствиях взрывов на Крымском мосту

Если подтвердится, что атаку на Крымский мост 17 июля совершила Украина, это станет "унизительным ударом" по Кремлю. Более того: выведение этого объекта из строя ударит по российской логистике, ведь этот мост является одним из основных маршрутов обеспечения для российской группировки на юге Украины.

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Без него Россия может использовать только наземный маршрут через оккупированные территории на материковой части Украины, а там Силы обороны делают все, чтобы существенно урезать "сухопутный коридор" россиян. Об этом пишет Financial Times.

Авторы материала отмечают: повторная удачная атака на предмет особой гордости президента РФ Владимира Путина – Крымский мост – является болезненным репутационным ударом по Кремлю.

"Если подтвердится, что это было второе украинское нападение на Крымский мост, открытый с большой помпой российским президентом Владимиром Путиным в 2018 году, это нанесет еще один унизительный удар по престижу Кремля и, возможно, по его способности обеспечивать войска, держащие в оккупации южные регионы Украины", – пишет издание.

В Financial Times напомнили, что в результате первого поражения 8 октября 2022 года Россия вынуждена была временно закрыть мост для ремонта, который длился несколько месяцев.

Повторение прошлогодней ситуации ставит под опасность российскую логистику. Крымский мост является одним из двух основных маршрутов поставок войск, техники и других военных грузов на оккупированную Россией территорию на юге Украины. Пока мост не будет отремонтирован, поставки для оккупантов, которые, в частности, сейчас пытаются сдержать украинское контрнаступление на Запорожье, может осуществляться только через так называемый "сухопутный коридор", проходящий через оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Однако украинские воины делают все, чтобы использование этого маршрута было для захватчиков максимально некомфортным.

"Этот путь узок и связан с трудностями, поскольку украинские бригады сосредоточили свое внимание на попытке перерезать этот сухопутный коридор в ходе своего контрнаступления", – пишет издание.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них упал один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров через оккупированные территории на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты осуществляют поставки своих подразделений на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.

Все, что известно об атаке на Крымский мост на этот час, OBOZREVATEL собрал здесь.