'С любопытством наблюдаем': в СБУ прокомментировали взрывы на Крымском мосту

В Службе безопасности Украины официально прокомментирован подрыв Крымского моста 17 июля. Там заверили: все подробности организации "бавовны" будут раскрыты после победы Украины.

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Также в СБУ подчеркнули, что согласно нормам международного права Крымский мост как один из логистических путей врага является законной военной целью, поэтому конструкция в очередной раз не выдержала "военной нагрузки". Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Учитывая многочисленные запросы СМИ по поводу очередного инцидента на Крымском мосту, сообщаем, что все детали по организации "бавовны" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал. военной нагрузки", – отметил он.

Дехтяренко также напомнил, что ранее глава СБУ Василий Малюк отмечал: Крымский мост, через который оккупанты осуществляют обеспечение оккупационных подразделений в Украине, является законной военной целью.

"Нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", - подчеркнул спикер СБУ.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.