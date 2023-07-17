Обрушился один из пролетов, движение остановлено: появились фото и видео последствий 'бавовны' на Крымском мосту

Во временно оккупированном Крыму ночью 17 июля заявили о взрывах на мосту через Керченский пролив, в результате которых там упал один из пролетов. Движение по переправе "власти" перекрыли и отправили туда экстренные службы.

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Точно неизвестны причины ЧП, однако в сети предполагают, что очередная "бавовна" разрушила "гордость россиян" – Крымский мост. В подтверждение появились фото и видео последствий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"На мосту через Керченский пролив "упал" пролет, движение по нему остановлено. Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – сообщили мониторинговые каналы, цитируя так называемого главу полуострова Сергея Аксенова.

На видео из местных соцсетей видно, как пролеты моста разошлись, образовав пропасть. В то же время жители удаленного микрорайона сделали фото, демонстрирующее отсутствие освещения на части переправы.

"Видите, где стрелочки и нет освещения – это там, где обрушились пролеты. Кажется, мосту кирдык! Верим!!!!" – прокомментировали в сети.

В связи с ЧП перестала работать паромная переправа через Керченский пролив между Крымом и Краснодарским краем РФ. На Google-карте видна огромная пробка со стороны страны-агрессора в направлении моста.

Сообщается, что работа паромной переправы остановлена. Поэтому единственный доступный маршрут для россиян из РФ до полуострова – через временно оккупированные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что оккупационные "власти" полуострова утром понедельника заявили о ночных взрывах на Крымском мосту, после чего подтвердили обрушение одного из пролетов и наличие жертв.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным партизан военного движения "Атеш", российские военные продолжали перебрасывать в Украину подкрепление для своих подразделений на фронте. Их они переправляли через Крымский мост, маскируя под видом гражданских грузов.

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