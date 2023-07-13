Оккупанты возят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках: в 'Атеш' раскрыли подробности

Российские военные продолжают перебрасывать в Украину подкрепления для своих подразделений на фронте. Их они маскируют под видом гражданских грузов.

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Колоны обычных грузовиков, которые на самом деле везут боеприпасы или живую силу ВС РФ, заметили во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщают партизаны военного движения "Атеш".

По словам одного из агентов движения, оккупанты используют гражданские грузовые автомобили для скрытной перевозки боеприпасов через через Крымский мост. Дальше они идут на север, в сторону фронта.

Отмечается, что в последние дни страна-агрессор РФ значительно активизировала переброску личного состава, боеприпасов и техники, что стало одной из причин больших пробок на мосту.

"Это очевидный результат работы наших агентов, что выявляют колонны военной техники и передают информацию нам! Нас не провести данной уловкой, мы найдем способ остановить поставку БК раш*стским войскам!" – заявили партизаны.

Ранее в материале "Крым.Реалии" рассказывалось, что через Керченский пролив из России в Крым осуществляют поставки не только для воинских частей российской армии, расположенных на полуострове, но и для ее группировок на юге Украины.

С началом полномасштабного военного вторжения актуальность этого логистического маршрута для ВС РФ значительно выросла, однако ВСУ значительно усложняют агрессору эту задачу. Периодические взрывы на военных аэродромах в Крыму, обстрел моста возле Чонгара и взрывы на Крымском мосту – каждый такой инцидент нарушает российские военные поставки или задерживает их на некоторое время.

Но в любом случае, считает руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук, украинские военные препятствуют бесперебойным поставкам боеприпасов или топлива для армии РФ. В частности, после срабатывания российской ПВО в Керчи 9 июля, движение по Крымскому мосту было остановлено на несколько часов.

"Я не знаю, попали ли в развязку моста или нет, точной информации нет. Но после этого почти на шесть часов Керченский мост остановил работу в обе стороны. Это плюс или минус? Однозначно плюс! На определенное время мы смогли усложнить им логистику. То на Чонгаре, то на Керченском мосту. Это безусловные успехи", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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