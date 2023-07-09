Крымский мост был полностью парализован из-за ракетной атаки. Видео

Крымский мост днем 9 июля был полностью перекрыт более часа. Оккупационные власти объясняют это попыткой Украины ударить по нему ракетой в районе Керчи.

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Об этом сообщают российские пропагандисты, пишет NEXTA Live. При этом гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов уверяет, что ракету якобы сбили российские ПВО, в то время как в сети появились видео с оккупированного полуострова.

"Движение по Крымскому мосту временно остановлено в обе стороны. По информации российских Telegram-каналов, это связано с попыткой ВСУ атаковать его часть в районе Керчи", – сообщает паблик.

Назначенный Москвой гауляйтер Крыма Сергей Аксенов привычно поспешил расхвалить российскую ПВО и заверить, что ракета, которой Украина якобы пыталась атаковать полуостров, была успешно перехвачена.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал коллаборант в 12:16.

Однако уже после заявления Аксенова в сети сообщили о перекрытии движения через Керченский мост и начали появляться интересные видео.

"А несколько минут назад в оккупационной администрации Крыма уверяли, что все атаки успешно отразили средства ПВО", – прокомментировали их в NEXTA Live.

Между тем, жители Керчи сообщали о взрывах, которые, похоже, прогремели уже после "удачной работы российского ПВО". Соответствующие сообщения появились в канале "Крымский ветер" в 13:25.

Около 13:20 российские оккупанты и коллаборанты начали заявлять о возобновлении автомобильного и железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

С соответствующими заявлениями выступили так называемый "министр транспорта" в оккупационном крымском "правительстве" Николай Лукашенко и "советник главы правительства" Аксенова, предатель Олег Крючков для большей убедительности сделал это дважды.

Движение было полностью остановлено более чем на час.

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