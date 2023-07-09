Гауляйтер Аксенов разволновался из-за крылатой ракеты, сбитой возле Керчи: Крымский мост перекрыт

Во временно оккупированном Россией Крыму заявили о якобы сбитии крылатой ракеты. ПВО окупантов "отработала" в районе города Керчь.

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Об этом сообщил в своем Telegram "глава" захваченного полуострова Сергей Аксенов. Он традиционно отчитался, что повреждений и пострадавших в результате инцидента якобы нет.

В сети уже заявили, что ракета якобы запущена Украиной, а ее целью была часть Крымского моста, расположенная в районе Керчи. На данный момент, как пишут СМИ, движение по мосту временно остановлено в обе стороны.

Напомним: ранее партизаны военного движения "Атеш" сообщили, что оккупанты в Крыму, ожидая контрнаступления ВСУ, пытаются спасти Крымский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей. Устанавливать российское "ноу-хау" приехали специалисты из столицы страны-террориста.

Угловой отражатель – это устройство в виде прямоугольного тетраэдра со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Луч, падающий на угольниковый отражатель, отражается в обратном направлении. То есть оккупанты надеялись, что в случае наведения на такой отражатель ракета должна улететь в другую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне ужесточили контроль на въезд на Керченский мост. Они устроили тотальный обыск каждого из автомобилей, в результате чего на подъезде к переправе со стороны Тамани образовалась пробка на 4 км, впоследствии она увеличилась до 9 км. В пабликах предполагали, что это может быть связано с поиском возможных взрывников из рядов "вагнеровцев"

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