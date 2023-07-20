Детонация продолжается до сих пор: появились спутниковые снимки последствий взрывов на военном полигоне в Крыму

На военном полигоне "Старокрымский" в Кировском районе временно оккупированного Крыма 20 июля продолжается детонация. Российские пропагандисты пытаются успокоить местных жителей и заявляют, что ситуация якобы "под контролем".

Видео дня

Оккупанты радуются, что спустя почти двое суток после взрывов детонация происходит существенно реже. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В оккупационном МЧС заявили, что ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется. Примечательно, что российские захватчики не показывают фотографии и видео с полигона. Однако масштабы разрушений удалось рассмотреть с помощью спутниковых снимков.

В то же время глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов накануне доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что ситуация с пожаром на военном полигоне "Старокрымский" вернется в нормальное русло в течение суток. Однако несмотря на заявление оккупанта 20 июля на полигоне продолжают детонировать снаряды.

Напомним, утром 19 июля во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма раздались взрывы. Там заявили о работе ПВО – над городом якобы пролетели 5 беспилотников, а вблизи села Кринички в Кировском районе полуострова произошло попадание в полигон.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Крыма примерно в 4 часа утра 19 июля в результате прилета на Старокрымский военный полигон произошла детонация боеприпасов. В местных Telegram-каналах россияне устроили истерику из-за взрывов и размечтались о мести Киеву.

Как писал OBOZREVATEL, после "бавовны" на полигоне у н.п. Кринички россиян возмутило, что оккупационная администрация скрывает от людей истинные события и их причины. В РФ говорят о "пожаре на полигоне", называя ситуацию "чрезвычайным происшествием". Причины, как заявляет противник, еще устанавливаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!