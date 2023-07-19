'Киев надо уничтожать': россияне устроили истерику из-за взрывов на полигоне в Крыму и размечтались о мести

В Кировском районе Крыма примерно в 4 часа утра 19 июля в результате прилета на Старокрымском военном полигоне произошла денотация боеприпасов. Так, в местных Telegram-каналах россияне устроили истерику из-за взрывов и размечтались о мести Киеву.

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Оккупационные власти снова не разглашают информацию о взрывах, а сообщают лишь о пожаре, называя произошедшее "чрезвычайной ситуацией". Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов объявил о временной эвакуации жителей 4 населенных пунктов – всего там проживает более 2 тыс. человек.

Также в связи со взрывами была временно перекрыта трасса "Таврида", а движение автобусов по межрегиональным маршрутам переориентировано на другую дорогу.

Так, в местных Telegram-каналах россиян очень возмутило то, что оккупационная администрация Крыма скрывает от людей, что случилось на самом деле и называет ситуацию "чрезвычайным событием". Некоторые россияне также размечтались о мести Киеву.

"Так что там такое горит?", "Не порты надо уничтожать, а Киев, вот тогда таких ситуаций не будет происходить", "Порты тоже надо, а Киев давно пора бомбить. Все об этом пишут. А то так и будет взрываться и гореть, не надоело", "Случайно так не делается, это все специально", "Что горит?", "Не горит, а взорвали", "Не пожар, а горят БК. Сильно бахкает".

Ранее сообщалось, что утром 19 июля во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма раздались взрывы. Там заявили о работе ПВО – над городом якобы пролетело 5 беспилотников, а вблизи села Кринички в Кировском районе полуострова произошло попадание в полигон. В сообщениях уточнили, что по Старокрымскому полигону произошло целых три прилета. Взрывы на складе БК были слышны даже в Феодосии. События на Старокрымском полигоне прокомментировались в Государственной пограничной службе Украины. Там отметили, что состав БК просто "закурил".