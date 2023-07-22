Ювелирная работа: Залужный показал, как артиллеристы ВСУ уничтожили российский танк Т-80. Видео

Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление против российских оккупантов. Вооруженные силы Украины наносят значительные потери врагу как среди живой силы, так и среди техники.

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Недавно артиллеристы уничтожили российский танк Т-80. Соответствующее видео показал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Очередные потери России нанести удалось благодаря слаженной работе 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"Сокрушительное огневое поражение противника. Совершили артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вместе - к Победе! Слава!" – отметил Залужный.

На кадрах видно, как защитники уничтожили танк Т-80 до того, как вышел на огневую позицию.

Т-80 – это основной танк, вставший на вооружение СССР с 1976 года. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Напомним, украинские защитники из 109-го Покровского батальона Донецкой 109-й бригады терробороны продемонстрировали сокрушительный удар по оккупантам с помощью FPV-дронов. В результате был обезврежен вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля Силы обороны уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Жовтневого Красногвардейского района.