Оккупанты на Лиманском направлении пытались штурмовать украинские позиции, но все пошло не так: техника врага сгорела дотла. Видео

На Лиманском направлении враг пытался штурмовать позиции военнослужащих Национальной гвардии Украины. В атаке оккупанты задействовали хваленый танк "Прорыв", который сгорел вместе с другой техникой.

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Об этом рассказал офицер НГУ с позывным "Физрук". Он подчеркнул, что защитники останавливают врага всеми силами и средствами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, бойцы силами инженерно-саперных групп постоянно производят дистанционное минирование специально предназначенными для этого снарядами. И хотя наезд танка на мины – это доля вероятности, российская техника все же подрывается на них.

Так, на этот раз, пытаясь атаковать и потерпев поражение, российские штурмовики отошли от позиций нацгвардейцев. Но потом им на помощь выехала "гордость танкостроения" страны-агрессора – Т-90М "Прорыв".

Впрочем, испытания лиманскими лесами и украинской обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться. На этом весь прорыв закончился. Воины НГУ с помощью противотанкового оружия добили вражескую бронетехнику.

"Физрук" добавил, что бронемашины и танки оккупантов удается останавливать благодаря имеющемуся вооружению.

"Мы их (танки. – Ред.) "разуваем". Сначала принимаем меры, чтобы он не мог двигаться, потом работаем всеми средствами, начиная от артиллерийских и заканчивая противотанковыми гранатометами, NLAW, АТ4", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нацгвардейцы показали на видео уничтожение российского танка "Прорыв". Его обнаружили и "демилитаризовали" аэроразведчики 27-й Печерской бригады НГУ.

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