В Нацгвардии показали разгром расхваленного российского танка 'Прорыв'. Видео

Армия страны-агрессора РФ продолжает терять на войне на Украине наиболее современные образцы своего вооружения. Воины Национальной гвардии Украины уничтожили очередной танк Т-90М "Прорыв" захватчиков.

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Его обнаружили и "демилитаризовали" аэроразведчики 27-й Печерской бригады НГУ. Эти кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ролик начинается с сюжета, снятого российскими пропагандистами. В нем один из оккупантов расхваливал танк "Прорыв", скорость которого, по словам водителя-механика, позволяет уходить от артиллерийских обстрелов.

Однако от украинского дрона этому Т-90 сбежать не удалось. На вражескую машину нацгвардейцы сбросили снаряд с помощью БПЛА. Боеприпас попал точно в цель, раздался взрыв, которым "Прорыв" был уничтожен.

"Аэроразведка 27-й Печерской бригады НГУ не оставляет шанса оккупантам. В этот раз пополнил статистику потерь врага очередной "аналогов нет" – танк Т-90М "Прорыв", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши военные ликвидировали с воздуха еще один боевой танк "Прорыв" оккупантов. Эффектно отработали по позициям врага воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

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