ВСУ ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М 'Прорыв'. Видео 'бавовны'

Украинские защитники продолжают эффектно уничтожать технику оккупантов. В этот раз наши военные ликвидировали с воздуха боевой танк "Прорыв".

Видео дня

Видео выложили на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. Эффектно отработали по позициям врага воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Защитники уничтожили модернизированный Т-90М на участке Соледар – Северск. Отмечается, что "Прорыв" является основным боевым танком российской армии. Первые такие танки поступили к ВС РФ в 2020 году.

Всего было выпущено менее 100 единиц такой техники. Танк оснащен системой управления огнем "Калина". Его цена примерно составляет 4,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ уничтожили российские комплексы наблюдения. Вражеские объекты "Гренадер" и "Муром" были "отминусированы" спецназовцами Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе.

Напомним также, что на Таврическом направлении ликвидировали почти две роты оккупантов за сутки. Также противник понес потери в своей технике.

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