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ВСУ ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Видео "бавовны"

Иванна Шепель
War
1 минута
3,1 т.
ВСУ ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М 'Прорыв'. Видео 'бавовны'

Украинские защитники продолжают эффектно уничтожать технику оккупантов. В этот раз наши военные ликвидировали с воздуха боевой танк "Прорыв".

Видео дня

Видео выложили на официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. Эффектно отработали по позициям врага воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Защитники уничтожили модернизированный Т-90М на участке Соледар – Северск. Отмечается, что "Прорыв" является основным боевым танком российской армии. Первые такие танки поступили к ВС РФ в 2020 году.

Всего было выпущено менее 100 единиц такой техники. Танк оснащен системой управления огнем "Калина". Его цена примерно составляет 4,5 млн долларов.

ВСУ ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Видео "бавовны"
ВСУ ударом с воздуха уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Видео "бавовны"

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ уничтожили российские комплексы наблюдения. Вражеские объекты "Гренадер" и "Муром" были "отминусированы" спецназовцами Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе.

Напомним также, что на Таврическом направлении ликвидировали почти две роты оккупантов за сутки. Также противник понес потери в своей технике.

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