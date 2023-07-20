'Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние до километра': Сырский рассказал о темпах контрнаступления ВСУ и главных вызовах. Карта

Украинские военнослужащие каждый день продолжают продвигаться вперед на расстояние от 0,5 до 1 километра. Контрнаступление ВСУ практически нереально проводить в быстром темпе из-за огромного количества оборонительных сооружений и минных полей российских оккупантов.

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Более того, враг имеет преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. Также значительное преимущество у оккупантов в возможности обеспечения боеприпасами. Об этом в интервью ВВС рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские военные проводят оборонную операцию и на фоне оборонной операции проводятся наступательные действия по нескольким направлениям вокруг Бахмута. Сырский подчеркнул, что военные хотели бы получить очень быстрый результат, но в сложившейся действительности это практически нереально.

"Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении сосредоточены основные силы российской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та обширная территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Потому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", – сказал Сырский.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что у врага есть преимущество в численности личного состава и в количестве артиллерийских орудий. Также оккупанты имеют существенное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. Поэтому складывается ситуация, когда ВСУ могут ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян.

Сырский отметил, что несмотря на такое преимущество у врага, ВСУ тщательно планируют свои операции, поэтому украинская армия способна добиваться успеха. Это подтверждается, в том числе, ежедневным продвижением украинских защитников на фронте.

"Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км. У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве единиц нашей артиллерии", – отметил генерал.

Также Сырский добавил, что в настоящее время украинской армии нужно наступать. Если этого не делать, враг может перехватить оперативную инициативу.

"Поэтому на фоне общей оборонной операции мы проводим наступательные действия по нескольким направлениям, создавая отдельное преимущество в силах и средствах на достаточно таких ограниченных участках. И тогда мы используем свое преимущество. Ну, и главное – это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих", – объяснил Сырский.

Ранее сообщалось, что наступление Вооруженных сил Украины нельзя назвать провальным. Украинские защитники делают свою работу, но вынуждены прокладывать свой освободительный путь через минные поля врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились новых успехов. Речь идет о районе Купянска и Кременной, Бахмута, а также линии Авдеевка – Донецк.

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