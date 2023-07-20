Наступление ВСУ тормозят минные поля, у союзников есть все для решения проблемы: интервью с майором Гетьманом

Наступление Вооруженных Сил Украины нельзя назвать провальным, украинские защитники делают свою работу, но вынуждены прокладывать свой освободительный путь через минные поля врага. Это, в частности, во время последней встречи "Рамштайн" отметил генерал Марк Милли. Тем не менее, у западных союзников Украины есть специфические средства решения этой проблемы, начиная с истребителей F-16, которые могут устроить ковровую бомбардировку заминированных территорий, и заканчивая кассетными боеприпасами.

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Размещение базы НАТО в Украине и переброска на нашу территорию определенного количества тактического ядерного оружия стало бы лучшей гарантией безопасности. Это отбило бы желание страны-оккупанта России "лезть к нам", по меньшей мере, на сто лет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Министр обороны Алексей Резников предложил внести изменения в Конституцию Украины и разрешить размещение иностранных военных баз. Как вы относитесь к такой инициативе? Если бы в Украине была база НАТО, как это изменило бы ситуацию?

– Ситуация изменится очень существенно. Это очень хорошее предложение господина Резникова. Мы видим, что россияне пытаются размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси и шантажировать мир другими способами. Но если мы отменим конституционный запрет на иностранные военные базы в Украине и у нас появятся базы НАТО, это будет очень серьезно.

Мы говорим о гарантиях безопасности для Украины до нашего вступления в НАТО, рассматриваются разные варианты. И лучшей гарантией было бы размещение баз НАТО, желательно на восточных границах. Так мы бы отбили желание россиян лезть к нам, по меньшей мере, на ближайшие лет сто, если бы до того времени еще будет существовать такое государство, как Российская Федерация.

Мы знаем, что в Европе есть ядерные государства – это Великобритания и Франция. Но ядерное оружие размещено еще в пяти странах Европы. Это не является нарушением международного законодательства, базы НАТО с тактическим ядерным оружием находятся там на основании договоров.

Итак, если так же тактическое ядерное оружие можно было бы разместить и на нашей территории, это было бы здорово. Как вы знаете, в свое время Украина отказалась от своего ядерного оружия, взамен нам обещали многое, но Будапештский меморандум не сработал.

– Только что состоялось 14-е заседание группы "Рамштайн". В этот раз Украине пообещали поддержку в виде профессионального обучения пилотов управлению истребителями F-16, боеприпасы и дополнительные системы ПВО. И снова нет решения о предоставлении нам, собственно, самих F-16. Почему это настолько большая проблема? Может ли быть действительно успешным наше наступление без этой компоненты?

– "Рамштайн" – это встреча министров обороны, на которой рассматриваются логистические вопросы поставки нам того оружия, о котором договорилось политическое руководство Украины и этих стран. Ведь глобальные вопросы поставок все же решаются на уровне глав государств. Поэтому, по большому счету, встречи "Рамштайна" – это технические встречи. Иногда мы зря ждем от них каких-то политических решений.

На 14-м "Рамштайне" решались вопросы поставки нам артиллерии, потому что преимущественно это все-таки артиллерийская война. Это очень хорошо. Дроны, средства ПВО, ракеты, снаряды средней и малой дальности для БК противовоздушных зенитно-ракетных комплексов – это, конечно, очень хорошо. Именно это нам нужно сейчас, чтобы обеспечить наступательные действия прикрытия на линии фронта. Плюс то, что касается минных заграждений, построенных россиянами.

А что касается F-16… Многие офицеры и генералы стран НАТО говорят, что, если бы речь шла о стране Альянса, которая совершала бы наступательные действия, то, конечно, сначала через такие минные поля пролетела бы авиация, сделала бы ковровую бомбардировку, разминировав их таким образом и уничтожив по меньшей мере первую линию врага, а дальше уже пошла бы пехота.

К сожалению, мы не можем это сделать, и потому нам труднее наступать. Мы тратим больше сил, чем в случае с другой армией. Почему-то так происходит. Я не знаю, почему.

– Уточнение относительно минных полей. Глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, говоря о наступлении ВСУ, напомнил, что украинским защитникам приходится преодолевать минные поля. Вы упомянули о F-16, которые могли бы помочь решить эту проблему. Есть ли у наших союзников другие эффективные средства?

– Конечно, есть. Это, в частности, кассетные боеприпасы, которые могут использоваться для разминирования. Есть что-то вроде бульдозеров на базе танков Leopard, тракторы, разворачивающие эти мины и многое еще для дистанционного разминирования, а не руками, с помощью минеров.

– Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может выиграть войну, поскольку Россия "намного более хрупкая, чем хотят признать россияне". Кроме того, по его наблюдениям, несмотря на множество "красных линий", которые Кремль поставил перед Западом, он не решается приближаться к НАТО. Согласны ли вы с такими оценками?

– Да, такие выводы можно сделать, проанализировав ситуацию. К примеру, журналисты посчитали, сколько раз российский премьер Медведев угрожал применением ядерного оружия и пугал "ядерным пеплом". Его собственный рекорд был зафиксирован в марте – тогда он озвучил 13 угроз. Наверное, ему тяжело давался выход из алкогольного состояния после празднования 8 марта. Обычно это несколько угроз в месяц.

Итак, мы слышим эти угрозы и разговоры о "красных линиях" постоянно, начиная с 24 февраля 2022 года. Это как в анекдоте о "сотом китайском предупреждении".

Россия ривлекает в армию много людей с криминальным прошлым – это вообще дико для любой страны мира. У них есть такая криминальная ментальность, криминальная романтика или что-то еще.

Во времена "лихих 1990-х" часто какая-то шпана приходила на предприятие и угрожала, требуя отдать собственность или заплатить крупную сумму. Если угрозы не действовали, они угрожали еще сильнее. Мол, если вы не заплатите, будет страшнее. Так продолжалось некоторое время, а потом эту шпану просто посылали. Идите гуляйте, ребята. Так вела себя шпана.

Сегодняшние действия Кремля – Путина, Пескова, Медведева и остальных – напоминают мне действия не крутых бандюков из 1990-х, а именно шпаны, которая постоянно пытается пугать. "Если вы пересечете красную линию…" Никто их уже не боится.