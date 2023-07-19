Резников предлагает изменить Конституцию и разрешить в Украине размещение иностранных военных баз

Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает изменить одну из норм Конституции, чтобы разрешить в нашей стране размещение иностранных военных баз. Он считает, что это необходимый шаг по пути евроатлантической интеграции.

Видео дня

Об этом министр написал в колонке под заголовком "В НАТО без эмоций. Что мы таки получили на саммите в Вильнюсе", размещенном на LIGA.net. Резников считает, что норма Конституции о недопущении расположения иностранных военных баз устарела.

"Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а каким-то "центром взаимодействия и обмена опытом" или что-то. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций", – утверждает министр. обороны

Кроме того, он предлагает дополнить статью 17, в которой говорится о защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Министр считает, что его следует дополнить тезисом, что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности. В частности, путем присоединения к международным договорам или организациям.

"Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы", – пояснил глава оборонного ведомства.

К слову, Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, в котором обсудил приоритеты виртуального заседания контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона проинформировал украинского министра об усилиях США по оказанию помощи в области безопасности, а министр Резников предоставил обновленную информацию о событиях на местах в Украине, сообщили на сайте Минобороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников сообщил, что коалиция по обучению украинских пилотов истребителей F-16 уже полностью создана. Сам процесс начнется в конце июля – начале августа этого года. Первыми будут учиться 20 украинских пилотов.