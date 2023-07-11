Коалиция по обучению украинских пилотов F-16 сформирована: процесс начнется в июле-августе

Коалиция по обучению украинских пилотов истребителей F-16 уже полностью создана. Сам процесс начнется в конце июля – начале августа этого года. Первыми к обучению приступят 20 украинских пилотов.

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Об этом заявили министр обороны Украины Алексей Резников и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Пилоты будут осваиввать западные истребители в Великобритании.

"Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали Меморандум с изложением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе. Украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения", – заявил Резников.

По его словам, есть возможность включения в программу других типов истребителей.

"Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления полностью функциональных возможностей F-16", – добавил он.

Эту информацию подтвердил и Пристайко. В эфире телемарафона "Єдині новини" он отметил, что курс будет начат таким образом, чтобы пилоты могли перейти и на другие платформы. Посол напомнил, Британия не эксплуатирует F-16, но при этом имеет другие самолеты европейского производства.

Также он считает, что, факт того, что Лондон решил начать тренировку украинских летчиков, разрывает круг в дискуссиях о наличии самолетов и подготовке пилотов к работе на них.

"Решение Британии было в следующем: начнем тренировать наших пилотов и дадим возможность нашим политикам принять окончательное решение. На момент этого решения у нас уже будут пилоты, которые пройдут определенное время подготовки", – сказал Пристайко.

По его словам, в течение 2023 года военную подготовку в Великобритании пройдет более 30 тыс. украинских военных из разных родов войск – пехотинцы, экипажи вертолетов, экипажи морских кораблей, артиллеристы, разведчики и другие.

"Очень важным элементом для нас остается обучение (в Британии – Ред.) наших солдат и офицеров. В прошлом году было 10 тыс., в этом году более 30 тыс. будут обучены", – добавил он.

Пристайко подчеркнул, что Британия поставляет Украине необходимые ВСУ виды вооружений. В особенности, ракеты Storm Shadow, а также танки, бронемашины и артиллерийские снаряды как разных калибров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве обороны Украины намекнули, что современные американские истребители F-16 уже осенью будут защищать украинское небо. А глава ведомства Алексей Резников заявил о рождении "новой реактивной коалиции".

Президент США Джо Байден 19 мая заявил о поддержке усилий союзников по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения. Обучение, скорее всего, будет проходить в Европе. В "коалиции истребителей" также – Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и Франция.

Сроки, когда Киев сможет получить самолеты, как и то, какие государства их предоставят, остаются неясными. Но Москва уже пригрозила Западу "колоссальными рисками" из-за поставок F-16 Украине.