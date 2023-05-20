В Минобороны намекнули, когда Украина может получить F-16: пилоты с нетерпением ждут начала обучения

В Министерстве обороны Украины намекнули, что современные американские истребители F-16 уже осенью будут защищать украинское небо. А глава ведомства Алексей Резников заявил о рождении "новой реактивной коалиции".

Видео дня

Сообщение о поставках Украине боевых самолетов появилось на странице Минобороны в Twitter 20 мая. "Ожидается этой осенью! Величайший блокбастер Военно-воздушных сил всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!" – говорится в публикации.

В свою очередь глава Минобороны Алексей Резников заявил о создании "новой реактивной коалиции".

"Похоже, Дед Мороз существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция!" – написал он в Twitter .

Министр добавил, что украинские пилоты с нетерпением ждут начала обучения на истребителях F-16:

"Теперь они смогут поддержать своих побратимов и сестер по оружию на суше и море, чтобы выиграть эту войну. F-16 были созданы, чтобы победить плохих ребят. Их время пришло!"

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент США Джо Байден 19 мая заявил о поддержке усилий союзников по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения. Обучение, скорее всего, будет проходить в Европе. В "коалиции истребителей" также – Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и Франция.

– Сроки, когда Киев сможет получить самолеты, как и то, какие государства их предоставят, остаются неясными.

– Москва пригрозила Западу "колоссальными рисками" из-за поставок F-16 Украине.