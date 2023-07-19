'Россия гораздо более хрупкая, чем считают россияне': Уоллес выразил убеждение, что Украина может выиграть войну

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, который покидает свой пост, заявил, что войну в Украине "можно выиграть". Он отметил, что Россия в действительности "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

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Об этом Бен Уоллес сказал на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне. Его слова цитирует The Guardian.

"Я думаю, что войну можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасающее", – сказал Воллес.

Министр обороны Великобритании отметил, что, несмотря на угрозы Путина ответом НАТО, на самом деле он не решается приблизиться к Альянсу.

"Все более агрессивный президент Путин с постоянными угрожающими красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО", – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что Россия "очень осторожно" относится к территории стран НАТО, отметив, что альянс "действительно" действует как сдерживающий фактор для РФ.

"Они (россияне – Ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи действует", – сказал Воллес.

Он добавил, что война в Украине стала причиной "оживления" НАТО после многолетней стагнации, а Россия в действительностинамного слабее, чем она показывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес положительно оценил украинское контрнаступление. Он заявил, что Украина "совершает постепенный, но неуклонный тактический прогресс", проводя большие наступательные операции на юге и востоке страны. По его словам, украинские защитники за начало лета отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму.

Президент США Джо Байден заявил, что у Путина нет шансов выиграть войну. По словам лидера США, российский диктатор уже проиграл войну в Украине, а Москва испытывает нехватку ресурсов и разные экономические проблемы.

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