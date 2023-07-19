'Еще будет много борьбы': генерал Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным

Генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, еще предстоит много борьбы.

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Об этом Милли сказал во время совместного брифинга для прессы с главой Пентагона США Ллойдом Остином во вторник, 18 июля. Он заверил, что рано говорить такие слова, пишет "Голос Америки".

"Он далек от провала. По-моему, еще слишком рано так заявлять. Думаю еще остается много борьбы", – сказал Милли, отвечая на вопросы прессы по результатам 14-го заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате "Рамштайн".

Милли подчеркнул, что контрнаступление может продвигаться медленнее, чем предполагали аналитики. Он заявил, что реальность отличается от теории.

"Есть разница между войной на бумаге и реальной войной. Это настоящие люди в настоящих машинах, которые разминируют настоящие минные поля и действительно погибают. Поэтому когда это случается, подразделения обычно замедляются. И это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля . Поэтому украинцы прокладывают свой путь", – сказал главный генерал США.

По его словам, украинцы могут задействовать дополнительные боевые мощности.

"Что имеют украинцы, – это значительное количество боевой мощи, которая еще не задействована. Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что Украина будет решать, куда и когда они будут направлять свои резервы. Сейчас они сохраняют свою боеспособность, и медленно, намеренно и стабильно пробиваются через все эти минные поля. И это тяжелая борьба, это очень тяжелое сражение", – утверждает американский военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 июля, состоялось 14-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Глава министерства обороны США Ллойд Остин пообещал нашей авиации поддержку в виде профессионального обучения пилотов управлению истребителями четвертого поколения F-16.