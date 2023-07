ВСУ добились новых успехов на трех участках фронта, войска РФ жалуются на нехватку ротаций и подкреплений – ISW

Силы обороны Украины 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились новых успехов. Речь идет о районе Купянска и Кременной, Бахмута, а также линии Авдеевка – Донецк.

Кроме того, защитники имеют успехи на границе Донецкой и Запорожской областей. Анализ боевых действий привел в своей сводке Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 19 июля, где видно, как украинские силы продвинулись вперед у Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения продолжали наступательные операции севернее и южнее города Бахмут и вынудили российские войска отступить с позиций северо-восточнее н. п. Орехово-Васильевка (11 км к северо-западу от Бахмута).

Также Силы обороны продолжили наступательные действия на Бердянском (приграничный район на админгранице Запорожской и Донецкой областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Официальный представитель Таврической группы войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские воины продвинулись более чем на километр в неустановленном районе в сторону Мелитополя.

На этом фоне один из российских блогеров цитировал жалобы оккупантов о том, что им не хватает ротаций и подкреплений на запорожском фронте и южнее Бахмута, и это не позволяет русским войскам вернуть утраченные позиции.

Он спрогнозировал, что продолжающиеся задержки в решении этих вопросов южнее Бахмута грозят серьезными последствиями для российской группировки в указанных районах.

Отмечается, что при этом оккупационные войска РФ 19 июля продолжали попытки наступлений на рубеже Купянск – Сватово – Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка – Донецк и на участке запад Донецкой – восток Запорожской областей.

По данным аналитиков, они якобы добились незначительных успехов в районе Авдеевки и немного продвинулись в западной части Донецкой – восточной Запорожской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, продолжаются бои и на Таврическом направлении, где местами Силы обороны имеют успехи, а враг отступает. Несколько суток назад потери врага убитыми и ранеными там составляли более трех рот в сутки.

