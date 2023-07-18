ВСУ имеют успехи, враг отступает: генерал Тарнавский рассказал о потерях оккупантов на Таврическом направлении

Украинские защитники преуспевают на Таврическом направлении. В то же время российские оккупанты отступают, несущие значительные потери.

Видео дня

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. "На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны преуспевают, а враг отступает", - говорится в сообщении.

Захватчики в течение суток атаковали позиции украинских защитников 20 раз, а также совершили 678 обстрелов.

В то же время, артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1681 огневую задачу.

Тарнавский отметил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Также ВСУ уничтожили 41 единицу военной техники противника.

В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-30", БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" , пушка "Гиацинт-С" и автомобильная техника.

Кроме того, украинские защитники "демилитаризовали" 4 склада боеприпасов врага.

Напомним, армия страны-агрессора России с начала полномасштабного вторжения потеряла на украинской земле 239 010 профессиональных военных и наемников. Около 710 оккупантов из этого количества воины Сил обороны ликвидировали на фронте в течение 17 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении защитники Украины двумя FPV-дронами уничтожили российский Т-90А "Владимир", который выпускали в РФ с 2004 по 2011 годы. Сначала танк "разули", повредив его гусеничное шасси, а затем операторы БПЛА добили цель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!