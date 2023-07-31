Враг подтягивает авиацию: Гуменюк предупредила о риске новых атак, оккупанты собирают разведданные

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся к новым атакам по Украине. В настоящее время фиксируется значительная активность вражеской авиации.

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Это может означать, что противник собирает разведывательные данные и подтягивает ударные самолеты. Такое заявление сделала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенных маневров", – сказала она.

Также ракетоносители, стоящие в пунктах базирования, готовы к нанесению ударов. оккупанты могут вывести его в море буквально в течение часа. Кроме того, оккупанты иногда наносят удары из бухт.

"Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся рядом кораблей. Но такую практику они применяют", – добавила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Харькову ракетами из комплекса С-300. Был зафиксирован прилет по складскому помещению, где произошел сильный пожар, по меньшей мере, один человек пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 июля российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В этот раз основной целью для оккупантов были сельскохозяйственные предприятия.