Оккупанты нанесли удары по Харькову: известно о прилетах

В ночь на 31 июля российские войска ударили по Харькову. Предварительно, враг применил баллистические ракеты.

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Взрывы в городе прозвучали около 00:05 понедельника, сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Примерно через полчаса были повторные прилеты. Ранее Воздушные силы ВС Украины на своем Telegram-канале предупреждали, что противник может атаковать Харьковщину ракетами.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил взрывы в городе. Он попросил граждан перейти в укрытия.

По информации мониторинговых каналов, оккупанты могли запустить С-300 из российской территории в направлении Харьковщины. Однако эти данные еще требуют уточнения.

Отметим, что сирена в области прозвучала в 00:01, после чего тревога распространилась дальше на восток. Примерно 10 минут спустя красной на карте тревог стала вся Украина.

В 00:33 Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в Telegram, что город снова под атакой противника.

"Было слышно два прилета. Предварительно – попадание в нежилые помещения. Пожар. О пострадавших информации пока нет", – написал он, добавив, что спасатели уже работают над ликвидацией возгорания.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что чтобы закрыть небо небо надо всей страной, нам необходимо не менее 10-12 систем ПВО и ПРО Patriot.

– В сети опубликовали кадры запуска противоракет ERINT из установки Patriot украинскими военными.

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