У Зеленского рассказали, сколько систем Patriot нужно Украине для полной защиты неба

Чтобы защититься от ударов РФ по мирным городам Украины и гражданской инфраструктуре, нашей стране необходимо значительное увеличение оснащенности системами ПВО. Недавние атаки войск РФ на Одессу и Николаев продемонстрировали, что государство-агрессор взяло курс на перегрузку украинской противовоздушной обороны и одновременное поражение баллистическими ракетами важных объектов инфраструктуры, в частности зерновой и портовой.

Видео дня

Переданные партнерами две системы Patriot помогли практически полностью защитить от атак Киев; для того чтобы закрыть небо надо всей Украиной, необходимы не менее 10-12 таких систем. О этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

Подоляк отметил, что без значительного увеличения количества систем ПВО полностью защититься от российских ракет и дронов-камикадзе Украина не сможет. Это осознают и в России. Именно поэтому, как показали последние жестокие удары по Одессе и Николаеву, военное командование государства-агрессора взяло на вооружение тактику бомбардировок с целью подавления систем ПВО.

"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы ПВО, а затем параллельно у них появляется возможность использовать баллистические ракеты по объектам инфраструктуры", — сказал он.

Эта тактика в случае с Киевом больше не дает результатов. Ведь там создана сложная, многоуровневая система противовоздушной обороны, которая включает в себя в том числе и западное оборудование. А вот Одесса, Николаев и другие города украинского юга далеко не настолько защищены. Поэтому в последние дни врагу удалось нанести многочисленные удары по зерновой и портовой инфраструктуре, а также по жилым кварталам и собору УПЦ МП.

Для ударов россияне начали использовать противокорабельные ракеты "Оникс", которые украинская ПВО практически не может сбивать.

"У нас не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot, которые способны поражать российские ракеты последнего поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал". Дефицит этих систем означает, что мы не можем прикрыть все регионы страны", – подчеркнул Подоляк.

Несколько месяцев назад Германия и США передали Украине две системы Patriot, сейчас они защищают столицу и помогают сбивать практически 100% вражеских воздушных целей, запущенных на Киев.

Еще по крайней мере 10-12 систем Patriot помогли бы закрыть небо над всей страной, подчеркнул Подоляк. Он отметил, что подобная помощь со стороны Запада была бы правильным решением как с моральной, так и с экономической точки зрения.

"Починить все это (разрушенную инфраструктуру. – Ред.) потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему Patriot для защиты юга", — сказал Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи на €700 млн. В него войдут два ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1А5, а также артиллерия, боеприпасы, дроны.

Также сообщалось, что в последние дни РФ нанесла серию ударов по Одессе и Николаеву. В частности, в ночь на 23 июля оккупанты устроили очередную атаку на Одессу: вследствие ударов есть погибший и пострадавшие. Повреждены жилые дома и Спасо-Преображенский собор УПЦ МП – самый большой и известный храм Одессы.

После того как стало известно о разрушении собора, в российском минобороны заявили, что в одесском соборе "готовились теракты против РФ". А пропагандистка Кремля Ольга Скабеева и вовсе выдала, что Украина сама обстреляла собор в Одессе.

А в ночь на 27 июля оккупанты ночью нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесщины: есть погибший.

Атаки враг совершал и в другие дни.