Германия готовит для Украины новый пакет военной помощи на €700 млн: что в него войдет, кроме ЗРК Patriot

Германия анонсировала крупный пакет военной помощи для Украины на сумму около 700 млн. евро. В него войдут два ЗРК Patriot, 40 БМП Marder, 25 танков Leopard 1А5, а также артиллерия, боеприпасы, дроны.

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Соответствующее заявление на полях саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает "Укринформ". Он заверил, что вооружение готовится и будет доставлено "так быстро, насколько это возможно".

"Радуюсь тому, что мы можем представить здесь сегодня следующий пакет поддержки Украины стоимостью почти 700 млн евро", – подчеркнул немецкий министр.

В то же время Писториус отверг идею передачи Киеву дальнобойных ракет по примеру Великобритании и Франции.

"Если некоторые партнеры делают такое, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию: никаких поставок ракет", – заявил он.

Напомним: во время саммита в Вильнюсе Франция выразила готовность передать украинской армии ракеты дальнего радиуса действия, которые помогут поддержать украинское контрнаступление. Речь идет о ракетах SCALP (или Storm Shadow), возможность передачи которых ранее обсуждалась в Париже.

Ракета SCALP предназначена для уничтожения укрепленных стационарных наземных целей. Разработчик заявляет, что ракета преодолевает мощные системы ПВО, ее боевая часть – 450 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия "ложным". Он заявил, что соответствующие поставки якобы "угрожают последствиями" для Киева, и пригрозил "контрмерами";

– премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов, заявив, что успехи в бою важнее конвенций. Он отметил, что решения, принятые в отношении кассетных бомб, "политически щепетильны", но решил не углубляться в этот вопрос.

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