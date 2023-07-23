У Шойгу заявили, что в одесском соборе 'готовились теракты против РФ'

Государство-террорист Россия ночью 23 июля уничтожило ракетой Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе. На утром министерство обороны РФ выдало бестолковое оправдание своих преступных действий.

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Оккупанты цинично соврали, что в одесском соборе якобы "готовились теракты против РФ". Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Российские террористы похвастались, что нанесли очередной групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по мирным жителям Украины. При этом захватчики оправдали удары по гражданским объектам, в том числе, по собору.

Террористы заявили, что в соборе и жилых домах Одессе "готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров".

Российские оккупанты выдали, что в соборе, по которому прилетела ракета, "находились иностранные наемники". Военные преступники также завили, что, нанеся ракетные удары по домам и собору в Одессе, якобы уничтожили "места изготовления безэкипажных катеров".

При этом в минобороны РФ цинично заявили, что информация ракетном ударе по Спасо-Преображенском соборе в Одессе "не соответствует действительности". Террористы оправдались, что "назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса".

Напомним, ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты обязательно получат ответ за Одессу.