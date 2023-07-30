Для обслуживания нужно до 90 специалистов: как работает Patriot PAC-3 в Украине. Видео

Силы обороны показали принцип работы уже легендарной системы противовоздушной обороны Patriot PAC-3, переданной украинской армии ее американскими партнерами. Она является мощным средством противовоздушной обороны, защищающим Украину от воздушных атак.

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Кадры запуска противоракет ERINT показали на Telegram-плаформе "Милитарный". Для обслуживания одной батареи Patriot требуется до 90 специалистов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ракета может одновременно обстреливать восемь целей, а зенитно-ракетная батарея имеет четыре пусковые установки", – указали специалисты ПВО.

Отметим, что зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3 — самый совершенный американский ЗРК, способный сбивать самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot начали защищать небо от Украины от российских атак весной этого года . В частности, наши бойцы первыми в мире уничтожили с помощью ЗРК ракету "Кинжал" оккупантов, которую, как заявляли в Кремле, якобы невозможно сбить. Однако украинским воинам это все же удалось, а во время последнего обстрела было уничтожено уже шесть "Кинжалов". Захватчики пытались поразить наши Patriot своими современными ракетами, однако вышло наоборот.