Гуменюк назвала главную цель ночной атаки дронами РФ

В ночь на 30 июля российские войска атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. В этот раз основной целью для оккупантов были сельскохозяйственные предприятия.

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Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. Она отметила, что дроны россияне запускали с восточного побережья Азовского моря, сбивали их над Херсонщиной и Днепропетровщиной.

"Были запущены "шахеды", два из которых уничтожены нашими силами противовоздушной обороны над Херсонщиной, два – над Днепропетровщиной, в Криворожском районе. В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях. И это снова обозначение причастности россиян к давлению на последствия решения вопроса с зерновым соглашением", – подчеркнула Гуменюк.

Так, по данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Криворожском районе иранский дрон-камикадзе, в Криворожском районе повреждения получили складское помещение частной агрофирмы.

Напомним, минувшей ночью Воздушные силы уничтожили 4 ударных и 4 разведывательных БПЛА армии России. Враг запускал их с юго-восточного направления.

Иранские "шахеды" были сбиты в пределах Херсонской и Днепропетровской областей.