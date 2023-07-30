Воздушные силы уничтожили 4 ударные и 4 разведывательных БПЛА армии России: все детали

Ночью 30 июля российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В результате силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

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Противник атаковал дронами с юго-восточного направления. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По информации Воздушных сил, российские террористы ночью 30 июля запустили по территории Украины 4 ударных БПЛА Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных сил все вражеские БПЛА уничтожены.

Защитники сбили вражеские дроны в пределах Херсонской и Днепропетровской областей. Кроме того, силами ПВО были уничтожены 4 разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Также в Воздушных силах сообщили о работе украинской авиации за прошедшие сутки. По врагу было нанесено до 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Напомним, в Сумах вечером, 29 июля, раздались взрывы. Российские ракеты попали в учебное заведение. Известно об одном погибшем и пяти раненых.

Ранее сообщалось, что в Запорожье 29 июля раздались взрывы. Приблизительно в 16:30 в регионе была объявлена воздушная тревога. Власти подтвердили, что погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

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