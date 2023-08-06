Войска РФ устроили комбинированную атаку на Запорожье: прозвучала серия взрывов

В ночь на воскресенье, 6 августа, российские оккупационные войска устроили массированную ракетную атаку на Запорожскую область. Прозвучала целая серия взрывов, в частности, их слышали в пригороде областного центра.

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Об этом писали местные паблики. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения и призвали жителей Запорожья срочно пройти в укрытие.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты применили сразу несколько видов вооружения: зенитные ракетные системы С-300, оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня.

Неустановленный пока ОТРК был расположен к северу от оккупированного Мелитополя, а ЗРС С-300 – под Токмаком. Оттуда же оккупанты произвели обстрел из РСЗО "Смерч" или "Торнадо".

"Самый массированный обстрел Запорожского района за долгое время", – отмечали мониторинговые каналы.

Во время атаки над Запорожским районом были замечены два БПЛА-разведчика войск РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, были запущены крылатые ракеты "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря, сверхзвуковые ракеты "Кинжал" воздушного базирования с территории России и баллистические ракеты "Искандер" наземного базирования с территории Беларуси.

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